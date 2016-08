Je kunt nu ook inzoomen op Instagram-foto's (en waarom wij ertegen zijn)

© getty.

Het zat al even in de pijplijn, maar vanaf gisteren kun je inzoomen op Instagram-foto's. Althans toch als je de fotoapp gebruikt op een Apple toestel. Heel wat mensen kijken al een tijdje uit naar de nieuwe functie, wij zijn echter minder grote fan.

Het heeft vijf jaar geduurd, maar Apple-gebruikers kunnen nu alle details van Instagram foto's en video's bekijken met de nieuwe ZOOM-functie. Dat gaat door een simpele pinch-to-zoom-beweging te maken op het scherm van je iPhone of iPad. Laat je het scherm los met je vingers, springt de zoom-functie vanzelf weer uit.



"Het afgelopen half jaar hebben we heel wat spannende veranderingen doorgevoerd in de app. Van een nieuw icoon tot langere video's en natuurlijk Instagram Stories. Terwijl er dingen veranderen, blijven we ons op de belangrijkste delen van de app focussen", schrijft het bedrijf.



Allemaal goed en wel, maar voor ons had deze ZOOM-functie niet gehoeven. Een goed voorbeeld van waarom niet, is de groepsselfie die we gisteren namen met Doutzen Kroes. We voelden ons sowieso al niet bepaald gezegend met goede genen naast het topmodel, dat je kunt inzoomen op ons gezicht naast dat van haar helpt daar al helemaal niet bij.