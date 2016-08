Crowdfunders Newsmonkey nog steeds niet terugbetaald

Door: redactie

Wouter Verschelden (l) en Mick Van Loon (m) van Newsmonkey. Patrick Van Waeyenberge (r) is intussen al opgestapt. © photo news.

Crowdfundingplatform MyMicroInvest heeft de kleine investeerders die via crowdfunding belegd hadden in nieuwssite Newsmonkey nog steeds niet terugbetaald, ruim drie maanden nadat ze verplicht werden om te verkopen. Dat meldt De Tijd.

MyMicroInvest is een van de grootste crowdfundingplatformen van België. Het dossier-Newsmonkey was één van de eerste die werden afgesloten, maar met een bittere nasmaak. Behalve het feit dat de crowdfunders nog steeds wachten op hun geld, maken ze ook verlies.



Het bod van 11 euro dat de 1.500 investeerders ontvingen, ligt dan wel hoger dan hun initiële investering van 10 euro per aandeel, maar door de kosten die MyMicroInvest aanrekent (12 procent), lijden de crowdfunders verlies.



In de komende dagen zou er meer toelichting komen. Financieel expert Pascal Paepen vindt het alvast "straf" dat MyMicroInvest de investeerders van Newsmonkey nog niet terugbetaald heeft. "Te veel werk en te weinig personeel? Niet de software/data/klantengegevens om zoiets te kunnen doen? Toch niet failliet zeker?", vraagt hij zich af.