WikiLeaks legt geld op tafel voor wie "vuil" over Clinton en Trump kan opdiepen

30/08/16 - 20u57 Bron: Huffington Post, Twitter

WikiLeaks-oprichter en hoofdredacteur Julian Assange. © ap.

Klokkenluiderssite WikiLeaks reikt een beloning uit voor wie hen documenten kan bezorgen met belangrijke informatie over de Amerikaanse presidentskandidaten. "Politiebeloningen leveren resultaat op. Journalistieke beloningen doen dat ook," zo schrijft WikiLeaks in een Twitterbericht. "Wie de waarheid ernstig neemt, bespaart zich geen moeite om ze te vinden."

WikiLeaks on Twitter Our position on rewards for information:pic.twitter.com/1IJl0tAXNW WikiLeaks wil onder andere betalen voor documenten die inzicht bieden in de belastingsaangifte van Donald Trump of in de relatie tussen Hillary Clinton en Goldman Sachs, de investeringsbank die haar zou betaald hebben om te komen spreken.



Bronnen betalen voor informatie is een controversiële praktijk, omdat het redactionele onafhankelijkheid kan ondermijnen of bronnen aanmoedigt om valse informatie te verschaffen. Maar daar maakt WikiLeaks zich geen zorgen over. "Sommige publicaties van mindere kwaliteit hebben een slechte kwaliteitscontrole en zijn bijgevolg niet in staat om accuraat te blijven wanneer er financiële stimulansen mee gemoeid zijn. Of zelfs, wanneer die er niet zijn," schrijft de site. "Het selectieproces van WikiLeaks is sterk genoeg om niet beïnvloed te worden door een toename in de bijdragen van bronnen." Lees ook WikiLeaks-oprichter suggereert dat vermoorde Democraat klokkenluider Clinton-mails is

Al eerder beloningen uitgeloofd Hillary Clinton © ap. Het is niet de eerste keer dat WikiLeaks wil betalen voor informatie. Eerder deze maand reikte de site een beloning van 20.000 dollar uit voor informatie die kon leiden tot een veroordeling in een zaak waarbij een medewerker van het Democratische Nationale Comité doodgeschoten werd in Washington D.C. De politie gaat ervan uit dat het om een uit de hand gelopen overval gaat, maar het nieuws over de beloning voedde complottheorieën dat de medewerker betrokken was bij het informatielek van de DNC aan WikiLeaks en dat Clinton iets te maken had met zijn dood. Er is voorlopig geen enkel openbaar bewijs dat deze theorie ondersteunt.



WikiLeaks zamelde in het verleden ook al geld in om beloningen van 100.000 dollar te kunnen beloven aan wie het TPP-vrijhandelspact (Trans-Pacific Partnership) en het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag openbaar zou maken. De geheimhouding rond de controversiële handelsovereenkomsten krijgt veel kritiek. Ook voor meer informatie over het Amerikaanse bombardement op een Artsen Zonder Grenzen-ziekenhuis in Afghanistan wil de site geld op tafel leggen.