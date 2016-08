Facebook-algoritme faalt: hoax en scheldwoord op lijst trending topics

Door: redactie

30/08/16 - 14u52 Bron: ANP/BuzzT

Megyn Kelly is trending on Facebook for an article that has no basis in reality. pic.twitter.com/31f4ERnzHI — Kyle Blaine (@kyletblaine) August 29, 2016

Internet Het algoritme dat Facebook-werknemers moet vervangen, faalt. In de drie dagen nadat Facebook de 'trending topics'-redactie heeft opgeheven is het al drie keer misgegaan. Een hoax over Fox News-presentatrice Megyn Kelly, een scheldwoord en een masturberende man wisten de trending topics-lijst te halen.