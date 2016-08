Facebook Safety Check zelf aan te zetten

Door: redactie

30/08/16 - 11u34 Bron: ANP/BuzzT

Mark Zuckerberg op audiëntie bij de Italiaanse premier Matteo Renzi. © epa.

Facebook-gebruikers kunnen binnenkort Safety Check zelf aan zetten als er ergens een incident gebeurt. Dat heeft oprichter Mark Zuckerberg dinsdag tijdens een vraag-en-antwoordsessie op de LUISS Guido Carli-universiteit in Rome gezegd, meldt VentureBeat. Nu moet Facebook de ramp in kwestie nog selecteren waarvoor de functie aan gaat.

Facebook introduceerde Safety Check in oktober 2014. Zo zouden Facebook-gebruikers tijdens natuurrampen hun vrienden kunnen laten weten dat ze veilig zijn. Al snel werd de functie ook ingezet bij andere calamiteiten zoals terroristische aanslagen. Na de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 en de aanslagen in Brussel op 22 maart gebruikten tienduizenden gebruikers de functie om aan te geven dat ze in veiligheid waren.



De afgelopen tijd kwam er geregeld kritiek op Facebook omdat de functie te veel op de Westerse wereld gericht zou zijn. Bij calamiteiten in andere gebieden werd Safety Check niet geactiveerd.



Zuckerberg was in Rome voor een audiëntie bij de Paus. Ook had hij een ontmoeting met de Italiaanse premier Matteo Renzi.