Nog 435.000 woningen zonder snel internet

28/08/16

In ons land zijn er nog altijd 435.000 woningen zonder snelle internetverbinding, terwijl de Europese Commissie vastlegde dat tegen 2020 alle Europese burgers toegang moeten hebben tot zulke verbinding. Dat schrijft De Zondag.

Het merendeel van de woningen zonder snelle internetverbinding bevindt zich in het Waals Gewest (406.860). Dat blijkt uit cijfers die parlementslid Roel Deseyn (CD&V) opvroeg bij Alexander De Croo (Open VLD), als federaal minister bevoegd voor Digitale Agenda.



"De Croo én de operatoren moeten een tandje bijsteken om die doelstelling te halen", aldus Deseyn.



Vooral in landelijke gebieden ligt de dekkingsgraad lager. "Omdat de aanleg weinig rendabel is voor operatoren", weet Deseyn. "Wij zijn voorstander van maatwerk. Niet overal moeten kabels in de grond gelegd worden. Er zijn ook technische oplossingen mogelijk, waarbij er aan de woning een ontvanger voor mobiel internet of satelliet wordt geplaatst. Maar de doelstelling moet worden gehaald: internet is een basisrecht."