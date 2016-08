Spotify neemt wraak op artiesten die exclusieve deals met concurrentie afsluiten

Door: redactie

Het wordt er op de markt van muziekdiensten niet gezelliger op. Spotify is kwaad dat Apple en Tidal exclusieve deals met artiesten en labels gebruiken om een betere concurrentiepositie te krijgen. Volgens Bloomberg neemt de Zweedse streamer nu wraak door artiesten die aan zulke deals meedoen weg te moffelen binnen zijn eigen muziekdienst.

Spotify zou het bijvoorbeeld moeilijker hebben gemaakt om artiesten te vinden die samenwerken met Apple, Tidal of een andere streamingdienst. Een andere manier waarop Spotify 'wraak neemt', is door de bewuste artiesten te weren uit samengestelde afspeellijsten. Volgens insiders maakt Spotify al bijna een jaar gebruik van deze tactiek, maar wordt het nu pas echt serieus omdat vooral Apple steeds grotere muzikanten aan zich weet te binden.



In de afgelopen maanden plaatsten onder anderen Frank Ocean, Beyoncé, Kanye West en Drake hun muziek op slechts één grote muziekdienst. Grote uitgevers als Universal lijken het met Spotify eens te zijn dat zogeheten exclusives niet de juiste manier zijn om met andere muziekdiensten te concurreren. Zo heeft de uitgever een stokje gestoken voor een een-tweetje tussen Lady Gaga en Apple. De popdiva zit bij het label Interscope en dat bedrijf is opgericht door Apples huidige muziekbaas Jimmy Iovine. Omdat Interscope onder de paraplu van Universal opereert, lijkt een volgend gevecht tussen Spotify en Apple van de baan.