Waar zijn de iPhone-rijen gebleven? Slechts handvol fans schuiven aan voor iPhone 8

avh

22/09/17 - 13u21

De opkomst voor de iPhone 8 is wel heel mager. Voor de Apple-winkel in Regent Street in Londen stonden slechts een handvol fans. © photo news.

Bij elke nieuwe iPhone staan Apple-fans gewoonlijk in horden te wachten voor de Apple stores. Maar niet dit jaar. Vanochtend daagden maar een handvol fans op voor de Apple store in Londen. Wat is hier aan de hand?