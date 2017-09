Hoe ver moet je televisietoestel staan in de woonkamer?

Door: redactie

22/09/17 - 08u00

Heb je net zo'n 60 inch-scherm gekocht, blijkt dat je huiskamer zo klein is dat je constant op en neer moet kijken om alles wat op het scherm gebeurt te hebben gezien. Wat is de ideale kijkafstand van je woning? Neem de plooimeter erbij, en lees deze ideeën.

De schermomvang van een nieuw televisietoestel is een belangrijke factor in de aankoop ervan, en fabrikanten hebben de neiging om grotere modellen goedkoper en goedkoper in de winkelrekken te rollen. Maar groter is niet altijd beter: wanneer je bijvoorbeeld een kleine woonkamer hebt is een scherm met doorsnede van meer dan 50 inch niet ideaal, want je zit dan constant van boven naar beneden te kijken om alles wat op het scherm gebeurt te hebben gezien. De afstand tussen je ogen en het tv-scherm is bepalend voor de ideale schermgrootte.