Bill Gates: "Sorry voor Control-Alt-Delete"

21/09/17 - 10u43 Bron: CNN

Microsoft co-founder Bill Gates heeft zich geëxcuseerd voor de toetsencombinatie Control-Alt-Delete die Windows-gebruikers nodig hebben om in te loggen. "Vervelend", noemt hij het zelf.

"Als ik iets kon veranderen, dan zou ik daar slechts één toets voor voorzien", zei Gates gisteren tijdens een panelshow van het Bloomberg Global Business Forum. Het is niet de eerste keer dat Gates dit aanhaalt, maar nu heeft hij dus ook zijn excuses aangeboden aan Windows-gebruikers. "Het is een vervelend manoeuvre om Windows op te starten", bekende Gates.



Gates wees in het verleden met de vinger naar IBM, dat het keyboard heeft gecreëerd. "We zouden één toets kunnen gehad hebben, maar de man die het design voor het IBM- toetsenbord heeft gemaakt, wou ons dat niet geven", zei Gates in 2013 al. Apples Mac-gebruikers kunnen wél met een enkele toets inloggen.