Apple geeft toe dat nieuwe Apple Watch niet doet wat moet

De 4G-versie van de nieuwe Apple Watch zou voortaan niet meer afhankelijk zijn van de tot nu toe verplichte koppeling aan de iPhone om online te kunnen. Maar dat blijkt in de praktijk toch even anders. Cupertino erkent het probleem, belooft ook een oplossing, maar weet niet wanneer. Pijnlijk, een dag voor de start van de verkoop.

Alles stond in de schaduw van de iPhone X-lancering tijdens het jaarlijkse Apple-event vorige week, maar de Amerikaanse techgigant kondigde toen ook trots de nieuwe Apple Watch 3 aan. Mét, voor de 4G-versie, een eigen ingebouwd mobiel communicatiesysteem. Dat laat toe dat je de iPhone thuis kan laten en met het horloge toch nog bereikbaar blijft op hetzelfde nummer voor telefoon-, sms- en chatverkeer.



Maar reviews op bekende sites als The Verge legden de zwakke verbindingskwaliteit van het topmodel van de smartwatch bloot. Die zou te wijten zijn aan het feit dat het gadget constant connectie probeert te maken met niet-toegestane wifi-netwerken. De Apple Watch denkt dan een betere verbinding te hebben gevonden dan die met 4G, verbreekt daarom de connectie met 4G, terwijl het toestel in werkelijkheid niet inlogt op de niet-geautoriseerde wifi. Resultaat: géén verbinding.



In de Benelux is de 4G-versie van de Apple Watch 3, die vanaf morgen verscheept wordt, (nog) niet verkrijgbaar. Apple moet daarvoor eerst akkoorden sluiten met 4G-providers.



Apple geeft het probleem toe en wil het softwarematig oplossen. Het is niet bekend wanneer.