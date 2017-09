Dit zijn ze dan: de beste tablet pc's van het moment

Door: redactie

20/09/17 - 08u00

Na een moeizame start enkele jaren geleden hebben hybridetablets - ook wel 'convertibles' of 'two-in-ones' genoemd - toch nog een vlucht genomen. Hier zijn de vijf belangrijkste modellen van het moment.

Acer Switch 3 (€ 599) © Acer. Acers Switch 3 is voor een prijs van zeshonderd euro uitgerust met een stevige beugel, toetsenbordcover en styluspennetje, wat het meteen een complete two-in-one maakt. De tablet zelf is met 876 gram relatief. Het scherm heeft een relatief hoge helderheid en contrast, en de processor is sneller dan vergelijkbare tablets. De accuduur is gemiddeld in deze klasse, en bedraagt zes uur tijdens browsen en acht uur bij het kijken van video.

Microsoft Surface Pro (€ 2.250) © Tweakers. Het 2017-model van de Surface Pro is op enkele punten nog verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. De kickstand klapt nog iets verder uit, de hardware is sneller geworden en de accuduur is aanzienlijk beter. De verbeterde styluspen wordt helaas niet meer meegeleverd en het toetsenbord dat je bijna verplicht bent erbij te kopen, is met 150 euro best duur. De grootste concurrentie komt op het moment van schrijven van de Surface Pro 4, die behoorlijk in prijs gedaald is en bovendien gewoon met stylus geleverd wordt.

Lenovo Yoga Book (€ 499) © Lenovo. De Yoga Book biedt de unieke mogelijkheid om te tekenen op echt papier, waarbij die tekening ook op het tabletscherm verschijnt. Toetsenbord en touchpad ontberen fysieke knoppen, waardoor ze niet gemakkelijk in gebruik zijn, maar gelukkig werkt Android goed genoeg met de touchscreen. Op beeldkwaliteit en snelheid hebben we weinig aan te merken, maar op de bouwkwaliteit wel.