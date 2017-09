Vier vragen bij de aankoop van een nieuwe tablet

Door: redactie

21/09/17 - 08u00

© thinkstock.

We kopen niet zo vaak een nieuwe tablet: gemiddeld om de vijf jaar, zeggen onderzoeken. Maar wanneer het tijd is voor een nieuwe, moet je natuurlijk wel een hebben die opniéuw een half decennium meekan. Hier zijn vier dingen om in de gaten te houden.

1. Hoe groot mag hij zijn? Een belangrijke afweging is hoe mobiel je wil zijn met je tablet, of hoeveel 'ernstige' taken je erop wilt uitvoeren, en hoe groot het scherm mag zijn. Er zijn in grote lijnen drie tabletmodellen: mini's (7 tot 9 inch), standaard (ongeveer 9 tot 10 inch), en 'pro'-modellen (10 inch en meer). Afhankelijk van hoeveel tablet je wilt meezeulen, of hoe groot het plankje mag zijn dat je eventjes raadpleegt terwijl je 's avonds in de sofa ligt, maak je hier al een eerste belangrijke keuze.

2. Wat verwacht je van het scherm? Tablets worden in de regel gekocht om media te consumeren. Minder om te 'produceren', digitale bestanden erop te bewerken. En dus is een goed scherm niet onbelangrijk. Kijk zeker uit naar een toestel met minstens een hd-scherm (1.920 op 1.080 pixels), al zijn er ook apparaten die een beeld van 2.880 op 1.920 beeldpunten leveren. Hoe hoger de resolutie, hoe duidelijker het beeld op het scherm. En dat kan een enorm verschil maken voor bijvoorbeeld het kijken van YouTube of Netflix, of het spelen van games.

3. Hoeveel wil je ervoor betalen? Prijzen voor tablets lopen enorm uiteen, maar de basis zit ergens tussen 300 en 500 euro. Er zijn zéér eenvoudige toestellen onder die prijsvork, en de zonet genoemde 'pro'-apparaten zitten er een vaak gigantisch eind boven. De meeste andere factoren in dit overzicht hebben allemaal een impact op wat je neertelt voor je toestel: hoe groter hoe duurder, bijvoorbeeld, de helderheid van het scherm is eveneens recht evenredig met de prijs, en iOS en Windows 10 hebben de neiging om op duurdere toestellen te staan dan Android.