"Batterij van iPhone 8 en 8 Plus is kleiner dan die van iPhone 7 en 7 Plus"

Bewerkt door: sam

17/09/17 - 00u00 Bron: Tweakers.net

De iPhone 8 Plus, iPhone X en iPhone 8. © reuters.

In de nieuwe iPhone 8 en 8 Plus zitten kleinere accu's dan in hun voorgangers van vorig jaar, de iPhone 7 en 7 Plus. Dat blijkt uit informatie van de Chinese keuringsinstantie Tenaa. Apple zegt wel dat de batterij van de iPhone 8 "ongeveer even lang" meegaat als die van de iPhone 7.

Volgens Tenaa heeft de iPhone 8 een accucapaciteit van 1821 mAh, terwijl de iPhone 8 Plus zou beschikken over 2675 mAh. Dat is bij beide telefoons ongeveer 7 procent minder dan de voorgangers, want de iPhone 7 heeft een 1960 mAh-accu, terwijl die van de 7 Plus 2900 mAh aan boord heeft.



Leidt dat dan tot een kortere accuduur? Dat is niet duidelijk, en Apple stelt alleszins dat de accuduur ongeveer even lang is. © reuters.