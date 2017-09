Sabam stuurt bedrijf factuur van 443 euro omdat secretaresse muziek beluistert op smartphone

sam

16/09/17 - 18u08 Bron: rtbf.be

© thinkstock.

Een bedrijf in het Waalse Farciennes krijgt van Sabam een rekening van 443 euro omdat de secretaresse muziek beluisterde op haar smartphone tijdens een controle. Bedrijfsleider Emmanuel Yannikos van DSC Security reageert verbaasd en schakelt een advocaat in, meldt de RTBF.

Auteursrechtenorganisatie Sabam heeft heel jaar door dertig inspecteurs op pad om bedrijven te informeren en te controleren, luidt het. Onlangs bracht een van hen een verrassingsbezoek aan DSC Security, een bedrijf dat alarmsystemen installeert, om na te gaan of er geen muziek werd afgespeeld zonder te betalen.



Klassieke muziek

Dat bleek niet het geval, behalve dan bij de secretaresse. Die beluisterde klassieke muziek via de luidspreker van haar smartphone, wat het bedrijf een factuur van 443 euro opleverde.



De baas reageert geschokt, maar Sabambaas Christophe Depreter is formeel: "De bron van de muziek waarlangs je luistert heeft geen belang. Van het moment dat muziek hoorbaar is aan meer dan acht werknemers, moet je een licentie aanvragen voor alle rechten die verschuldigd zijn.



Rechtenvrije zender

Yannikos schakelt een advocaat in en stelt dat zijn werkneemster bovendien luisterde naar een rechtenvrije zender.