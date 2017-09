Face ID iPhone X werkt maar met gezicht van één gebruiker

© photo news.

Face ID, het snufje op de iPhone X waar Apple het meest trots op is, zal slechts met het gezicht van één gebruiker werken. Eventuele andere gebruikers - binnen een gezin bijvoorbeeld - zullen het toestel enkel kunnen ontgrendelen via de toegangscode. Dat was niet zo met Touch ID. De beperking zou vooral onhandig kunnen blijken als Apple de gezichtsherkenning ook in andere producten zal doorvoeren, zoals iPads en Macs.

Een Apple-toestel met Touch ID kan je met meer dan één vinger laten registreren, zodat je het makkelijk kan delen met andere gezinsleden. Zij kunnen dan even snel in je iPhone, iPad of MacBook Pro als jijzelf. Maar, samen met de thuisknop, verdwijnt ook Touch ID om plaats te maken voor Face ID in het nieuwe vlaggenschip der iPhones, de X. Veel veiliger, beweert Apple: met Touch ID heb je volgens Cupertino een kans van 1 op 50.000 dat een wildvreemde toch toegang krijgt tot je toestel, terwijl die kans met Face ID drastisch verkleint tot nog amper 1 op 1 miljoen. (Met enige ironie: zo goed beveiligd zelfs dat het die arme Apple-medewerker dinsdag niet eens van de eerste keer lukte om de werking van Face ID te demonstreren...)



Natte vinger

Voordeel van Face ID is ongetwijfeld dat er geen onderdelen onderhevig aan slijtage mee gemoeid zijn, zoals de thuisknop op oudere toestellen bij Touch ID. Bovendien marcheert Face ID ook als je iPhone nat is, terwijl een halfnatte duim al voldoende is om Touch ID in de soep te laten lopen.



Mooi, maar het grootste nadeel zou toch weleens kunnen zijn dat Face ID niet meer dan één gebruiker ondersteunt. Apple heeft eigenlijk ook nooit uitgepakt met de mogelijkheid op toestellen met Touch ID om verscheidene gebruikers te registreren. Dat er daar meer dan één vingerafdruk ingevoerd kan worden, is oorspronkelijk omdat een mens meer dan één vinger heeft en je misschien zelf ook verschillende vingers wil gebruiken om je iPhone te ontgrendelen.



Vraag is of Apple het wat gezichtsherkenning betreft bij één gebruiker zal houden eens de iPad en de Mac-computers aan de beurt komen. Die toestellen worden doorgaans veel meer gedeeld in gezinnen dan iPhones.