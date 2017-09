Dat gênante moment met de iPhone X? Dit liep er mis

Door: redactie

14/09/17 - 17u17 Bron: The Guardian

Apple-medewerker Craig Federighi bij de voorstelling van de nieuwste Apple-telefoon: de iPhone X. © afp.

Het was een gênant moment tijdens de voorstelling van de nieuwe iPhone X: toen een medewerker wilde tonen dat je het nieuwe toestel kunt ontgrendelen met gezichtsherkenning, weigerde het apparaat. Niet de fout van de technologie, reageert Apple, maar van ons personeel. "Face ID werkte zoals het moest."

Apple-medewerker Craig Federighi stond er wat beteuterd bij. Hij had daarvoor thans een trotse glimlach op zijn gezicht dat hij de nieuwe feature van de iPhone X mocht voorstellen. Maar op het beslissende moment liet de telefoon het afweten, voor het oog van het aanwezige publiek, en bij uitbreiding honderdduizenden techneuten die via een livestream meekeken. Het toestel vroeg de code van Federighi, die zich genoodzaakt zag vlug over te schakelen op een reservetelefoon.



Het incident is op zijn minst pijnlijk te noemen, aangezien de nieuwe feature het paradepaardje moest worden van de nieuwe telefoon, de duurste in de geschiedenis van Apple. Maar wat liep er nu precies mis?



Volgens Apple ligt de fout bij haar personeel, die de telefoon backstage al gebruikt hadden. "Mensen gebruikten het toestel voor de demonstratie te vroeg", legt een woordvoerder uit aan Yahoo. "Ze realiseerden zich niet dat Face ID hun gezicht probeerde te herkennen. Nadat het een paar keer misliep, aangezien ze Craig niet zijn, deed de iPhone wat hij moest doen: hij vroeg het paswoord van Craig. Face ID werkte zoals het moest."