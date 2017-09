Vrees voor onherstelbare schade: "Stel uitbreiding 5G-netwerk uit"

DBA

Meer dan 180 wetenschappers en dokters uit 35 landen vragen de Europese Commissie de uitbreiding van 5G uit te stellen. Ze waarschuwen dat de grotere blootstelling aan straling onder meer kanker en onvruchtbaarheid kan veroorzaken.

"De industrie van de mobiele telefonie probeert een technologie te ontvouwen die onbedoelde schadelijke gevolgen kan hebben", legt Lennart Hardell, oncoloog aan de Zweedse Örebro Universiteit, uit in de brief.

"Oude én recente wetenschappelijke studies identificeren allemaal schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid wanneer draadloze producten getest worden in omstandigheden gelijkaardig aan de werkelijke blootstelling. We zijn bezorgd dat de grotere blootstelling aan 5G-straling zal resulteren in tragische, onherstelbare schade."

De uitbreiding van het 5G-netwerk, bedoeld om grotere hoeveelheden data sneller draadloos te kunnen doorsturen, vereist de bouw van meer masten in stedelijke gebieden. Op die manier, redeneren de wetenschappers, ontsnapt niemand nog aan de potentieel schadelijke gevolgen van straling. We worden immers al blootgesteld aan 2G-, 3G, 4G- en wifistraling.

Onafhankelijk onderzoek

Onderzoek heeft aangetoond dat studies over de gezondheidsimpact van draadloze straling in het verleden vaak beïnvloed werden door de industrie. De wetenschappers dringen erop aan dat er nu onafhankelijk onderzoek gebeurt naar de gevolgen van 5G-straling "om de veiligheid van de bevolking te garanderen".



Daarom vragen ze in hun brief aan de Europese Commissie om de uitbreiding van het 5G-netwerk uit te stellen "tot de potentiële risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu grondig onderzocht zijn door wetenschappers, onafhankelijk van de industrie".