Apple verhoogt prijs van iPad Pro

Bewerkt door: ADN

13/09/17 - 14u53 Bron: ANP

© ap.

Daags na de onthulling van de nieuwe iPhones heeft Apple besloten om de prijs van de verschillende uitvoeringen van de iPad Pro aan te passen. Het gaat om de uitvoeringen met 256 GB of 512 GB aan opslagruimte. Deze tablets zijn nu zeventig euro duurder, is te zien op de website van Apple. Dat meldt Tweakers.

Apple laat niet weten waarom het de prijs van de iPads verhoogt.



Via de cache van Google zijn de oude prijzen nog te zien. Na de presentatie van de iPhone X paste Apple de prijzen van de tablets aan. De prijsverhoging geldt voor de iPad Pro met een 10,5 inch scherm en de grotere uitvoering met een 12,9 inch scherm.



Consumenten die niet bereid zijn om zeventig euro meer te betalen voor een iPad, kunnen toch bij Apple terecht. De prijs voor de 'gewone' iPad is namelijk niet aangepast. Dankzij de presentatie van de nieuwe iPhones zijn de prijzen van de vorig jaar uitgebrachte iPhone 7 en iPhone 7 Plus flink verlaagd, met liefst 130 euro.