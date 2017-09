Door: redactie

13/09/17 - 14u30

Tim Cook, CEO van Apple, stelt de nieuwe iPhone X voor. © reuters.

video Apple heeft gisteren de nieuwe iPhones voorgesteld. Niet alleen komt er een vervolg van de iPhone 7 (plus) op de markt, maar ook de gloednieuwe iPhone X ligt binnenkort in de winkel. Er is ondertussen al heel wat gezegd en geschreven over de iPhones, daarom hebben we alles wat je moet weten even op een rij gezet.