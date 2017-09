7 dingen die Apple niet vertelde over de iPhone X

avh

Apple kondigde gisteren de iPhone X aan, een speciaal model om de tiende verjaardag van de iPhone te vieren. Er was al een en ander bekend vóór de aankondiging en gisteren namen Apple-CEO Tim Cook en marketingbaas Phil Schiller alle twijfels weg. Maar er zijn nog enkele dingen die ze ons niet vertelden. Een overzicht.

Het scherm is minder helder dan dat van de Note 8 Voor alle duidelijkheid: het scherm van de iPhone X is helder, héél helder. Een scherm van 625 nits is fantastisch als je weet dat schermen van andere toptoestellen rond de 300 nits hangen. Maar de iPhone X kan niet tippen aan de nieuwe Galaxy Note 8 van Samsung, dat is uitgerust met een schermhelderheid van 1.240 nits. © videostill.

Het 5,8 inch scherm van de iPhone heeft een degelijke resolutie van 2.436 bij 1.125, maar de Galaxy S8 van Samsung doet beter met een resolutie van 2.960 bij 1.440, bovendien voor een lagere prijs. Het OLED-scherm zal er uiteraard fantastisch uitzien, maar Samsung doet het met de nieuwe AMOLED-schermen beter. © De Samsung Galaxy S8 en 8+.

Fast charging Het was kort op een slide te zien tussen een lijst met andere functies, maar niemand vermeldde het. De iPhone X is de eerste iPhone die fast charging ondersteunt. Niet echt baanbrekend, want bijna alle recente Androidtoestellen zijn ermee uitgerust. Dankzij fast charging zal je de iPhone X tot 50 procent kunnen opladen in een half uurtje. © Apple.

De selfiecamera is niet veranderd De 12MP dual camera achteraan de iPhone X is ronduit fenomenaal. De camera in de X is beter dan de enkelvoudige camera in de Galaxy S8. Maar selfiefreaks moeten echt niet upgraden, want de 7MP camera aan de voorkant is dezelfde als die in de iPhone 7. Apple had het gisteren wel uitgebreid over het TrueDepth camerasysteem dat gezichten herkent en je zo je telefoon laat ontgrendelen. Ook niet echt vernieuwend, want de nieuwste Samsungtoestellen hebben ook die feature. © Apple.

Meer foto's op minder ruimte De nieuwe iPhone zijn uitgerust met HEIF (High Efficiency Image Format) en HEVC (High Efficiency Video Compression). Dat betekent dat je meer foto's en filmpjes op minder opslagruimte kan stockeren. Dat is niet echt een verrassing, want Apple kondigde die nieuwe formaten al aan in juni op zijn ontwikkelaarsconferentie.

De 256GB-versie kost 1.329 euro De iPhone X komt uit in twee versies, eentje met 64GB opslagruimte en een met 256GB. Het eerste model zal 999 dollar (1.159 euro) kosten, vertelde Phil Schiller op het podium. Over de prijs van het model met 256GB bleef het gisteren stil. Op de website van Apple is vandaag te zien dat het tweede model 1.329 euro zal kosten. Vanaf 27 oktober kunnen we de iPhone X bestellen. © Apple.

Galileo De iPhone X, maar ook de iPhone 8 en 8 Plus zijn de eerste iPhones die Galileo ondersteunen. Galileo is het nieuwste Europese satellietsysteem dat eind vorig jaar online ging. Verloren lopen wordt bij deze dus zo goed als onmogelijk. © reuters.