Alles wat je moet weten over de nieuwste iPhone X

12/09/17 - 21u49

Apple "One more thing": met die beroemde woorden kondigde Apple vanavond zijn nieuwste vlaggenschip voor, de iPhone X. Ook de iPhone 8 en 8 Plus werden voorgesteld.

De naam van de iPhone X verwijst naar het Romeinse cijfer voor tien, omdat Steve Jobs tien jaar geleden de eerste iPhone presenteerde. De iPhone X heeft geen vingerafdruksensor, zoals andere iPhones. Apple heeft die vervangen door Face ID, gezichtsherkenning om de identiteit van de gebruiker te bevestigen. Apple gebruikt hiervoor zijn zogenaamde TrueDepth-camerasetup. Dat is een combinatie van camera's en infraroodsensoren, waarmee de telefoon een 3D-opname maakt van het gezicht van de gebruiker.





Maskers Apple heeft naar eigen zeggen samengewerkt met maskermakers in Hollywood om te voorkomen dat mensen de gezichtsscanner om de tuin kunnen leiden. Gebruikers moeten dat instellen door hun hoofd rond te draaien terwijl de sensoren een opname maken. Volgens Apple leert de iPhone gebruikers herkennen, iets waarvoor het bedrijf een neuraal netwerk inzet. Het systeem houdt veranderingen bij en als gebruikers bijvoorbeeld een bril opzetten of van haardracht wisselen, maakt dat niet uit. De verwerking van de gegevens gebeurt op de iPhone zelf en wordt dus niet verzonden naar servers. © reuters.

Mensen kunnen Face ID onder meer gebruiken om geld over te maken of Animoji te laten bewegen. Dat zijn geanimeerde figuurtjes, bijvoorbeeld dieren of aliens, die de gezichtsbewegingen van de gebruiker overnemen. Ook wordt de TrueDepth-camera gebruikt in Snapchat voor het realistisch toepassen van filters. Bij het maken van selfies kan de Portret Lighting-functie studiolampen nabootsen. © reuters.

Camera Apple voorziet de iPhone X van twee 12 megapixelcamera's aan de achterkant. De normale camera heeft een f/1.8-lens en de telecamera een f/2.4-lens. Die is iets lichtsterker dan de telelens in de iPhone 8 Plus, die een f/2.8-lens heeft. Beide camera's hebben optische beeldstabilisatie.



Net als in de iPhone 8 zijn de camera's geoptimaliseerd voor augmented reality, het toevoegen van informatie aan de werkelijkheid om ons heen. Dat is volgens Apple de toekomst. 'Toegevoegde realiteit' kan niet alleen worden gebruikt voor games, zoals bij Pokémon Go, maar ook voor bijvoorbeeld sportinformatie. © afp.

Scherm Het 5,8 inch-scherm beslaat vrijwel de hele telefoon, met uitzondering van een uitsparing aan de bovenkant voor de camera. In het topmodel zit dezelfde A11 Bionic-processor als in de iPhone 8 en 8 Plus, met de in eigen huis gemaakte grafische processor.



Apple noemt het oledscherm een Super Retina Display. Het heeft een resolutie van 2.436 bij 1.125 pixels en een pixeldichtheid van 458 ppi, hoger dan andere iPhones tot nu toe. Het oledscherm kan HDR-beelden weergeven en er is ondersteuning voor de standaarden HDR10 en Dolby Vision. © ap.

In high-end Android-smartphones worden al jarenlang oledschermen gebruikt, maar volgens Apple zijn die nu pas goed genoeg om te voldoen aan de standaarden van het bedrijf. De True Tone-functie uit iPads zit ook in de iPhone X om de kleurtemperatuur aan te passen aan het omgevingslicht. Het scherm volgt de vorm van de behuizing, maar loopt niet tot de rand. Aan de zijkanten en onderkant laat Apple 4,3 mm over. Bij de Samsung Galaxy S8 is dat 1,83 mm, terwijl dat bij de LG G6 bijvoorbeeld 3,5 mm is. © ap.

Geen homeknop De behuizing is gemaakt van stevig glas aan de voor- en achterkant, net als de iPhone 8 en 8 Plus. De iPhone X heeft geen homeknop. Het scherm van de telefoon gaat aan als gebruikers het scherm aanraken. Om naar het homescherm te gaan, moeten gebruikers omhoog vegen vanaf de onderkant van het scherm. Siri activeren werkt door de knop aan de zijkant van het toestel lang in te drukken. © ap.

Volgens Apple gaat de accu van de iPhone X twee uur langer mee dan die in de iPhone 7, maar de capaciteit noemt het bedrijf niet. De accu kan draadloos opladen via de Qi-standaard. In de toekomst komt Apple met een mat, waar meerdere apparaten opgelegd kunnen worden om op te laden. © reuters.

De iPhone X is vanaf 3 november te koop in uitvoeringen met 64 GB en 256 GB. Het goedkoopste model kost 1.159 euro, voor de 256 GB-variant zou je volgens Tweakers.net 1.329 euro moeten neertellen. Nederland en België behoren tot de landen waar het nieuwe model vanaf 27 oktober besteld kan worden.