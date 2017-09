Vijf smartphones die minstens evenveel kunnen als de iPhone 8 (en goedkoper zijn)

Door: redactie

13/09/17 - 08u00

Met de lancering van de iPhone 8 trok Apple gisteravond weer alle aandacht naar zich toe. Maar wanneer we de specificaties van het minstens 699 euro kostende toestel bekijken, zijn er tal van andere apparaten die minstens hetzelfde bieden, voor een pak minder duiten.

Xiaomi Mi 6 (€ 509) © Xiaomi. Hij is niet erg makkelijk te vinden, maar wanneer je hem te pakken kunt krijgen geeft de Chinese Xiaomi Mi 6 - ook al drie weken in de handel - je ongeveer dezelfde interne krachtpatserij als de iPhone 8. Hij is bijna tweehonderd euro goedkoper, maar opletten: tests wezen al uit dat bijvoorbeeld de 4G-connectiviteit niet altijd optimaal is, en de taal kan (nog) niet in het Nederlands worden gezet.

Motorola Z2 Play (€ 436) © Motorola. Sinds afgelopen zomer levert de Motorola Z2 Play min of meer dezelfde specificaties als de iPhone 8, voor een zeer democratische prijs. Maar opgelet: 'specs' zeggen niet alles. In tests bleek bijvoorbeeld dat de technische kwaliteit van de camera, die op papier even goed is als die van Apples nieuwe toestel, niet erg toereikend is.

HTC U11 (€ 670) © HTC. Al aangekondigd op Mobile World Congress in februari, en al in de winkels sinds mei, is deze nieuwe klepper van het Taiwanese HTC. Maanden later is hij echter nog steeds stevig geprijsd, met een huidige richtprijs die slechts 20 euro lager ligt dan de iPhone 8. Bij dat prijsverschil is het wellicht gewoon een kwestie van smaak: kan u overweg met Android 7.0, dat op de HTC U11 staat, of zweert u toch bij iOS?