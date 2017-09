Het poetsen beu? Met deze technologie gaat het sneller

Door: redactie

14/09/17 - 08u00

© RV iRobot.

Kijk je, wanneer je je woonst een grondige beurt aan het geven bent, ook altijd zo uit naar het éinde van de poetswerkzaamheden? Dan helpen deze vier producten misschien om wat tijd eraf te knijpen.

1 / Stofzuigrobot

© iRobot.

Stofzuigen is, om te beginnen, al iets wat je niet noodzakelijk nog zelf hoeft te doen. De eerste stofzuigrobots kwamen een tiental jaar geleden op de markt, en apparaten van merken als iRobot, Dirt Devil, Samsung en LG zijn inmiddels exponentieel accurater dan die eerste producten. Ze nemen iedere hoek in huis mee in hun routine (probeer alleen hun logica niet te snappen), en gaan ook autonoom terug naar hun basisstation wanneer hun reservoir moet worden geleegd. Kortom: dat stofzuigen kun je gewoon al helemaal uit handen geven.