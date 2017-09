LIVE: iPhone X voorgesteld, eerste ontgrendeling met gezicht mislukt

sam

12/09/17 - 18u00

© reuters.

Apple In het Amerikaanse Cupertino vindt sinds 19 uur de jaarlijkse hoogmis van Apple plaats. Het hoogtepunt was de onthulling van de nieuwste iPhone, een toestel met de grootste vernieuwingen in jaren. Alles wat je daarover moet weten, lees je meteen in deze liveblog.

20.30 Apple lijkt erg trots op de Animoji in Apple Messages, bewegende emoji's die de bewegingen van je gezicht volgen. Daarvoor draaft Craig Federighi op, iemand die zich met die Animoji abnormaal hard amuseert voor een volwassene. Prachtige kippengeluiden. En ja, ook het 'lachend kakske' volgt de bewegingen van het gelaat.



Pijnlijke blunder: zijn eerste poging om de iPhone X met zijn gezicht te ontgrendelen mislukt. Gelukkig werkt de backup met die goeie ouwe pincode. Hier gaat nog lang mee gelachen worden. © reuters.

20.22 Zoals voorspeld heeft de iPhone X heeft geen homeknop, maar activeer je het scherm met een druk op het scherm. Om naar het homescherm en multitasking te gaan, swipe je. De knop aan de zijkant is groter. Je kan hem ingedrukt houden om met Siri te praten.



De smartphone beschikt over Face ID, gezichtsherkenningssoftware die de telefoon ontgrendelt door je gezicht te filmen, onder meer met een infraroodcamera. Foppen met een foto kan dus niet, en de ontwikkelaars maakten zelfs maskers in samenwerking met Hollywood in pogingen om te software te misleiden. Dankzij een lichtje kan je ook ontgrendelen in het donker.



Volgens Schiller zou slechts 1 op een miljoen mensen je telefoon kunnen ontgrendelen met hun gezicht, terwijl dat voor TouchID nog gold voor 1 op 50.000. "Opgelet dus als je een evil twin hebt", luidt het.



Belangrijk: al de berekeningen gebeuren in de telefoon zelf, de biometrische gegevens worden niet naar Apple of een server gestuurd. © reuters.

20.17 "We hebben nog 'one more thing', zegt Cook. "We hebben veel respect voor die woorden en we gebruiken ze niet zomaar". En daar is dan toch Apples nieuwste paradepaardje, de langverwachte iPhone X. Zoals verwacht heeft die glas voor- en achteraan, net zoals de iPhone 8, met het verschil dat het 'Super Retina'-oledscherm doorloopt tot aan de randen.



De 5,8 inch grote iPhone X heeft zo met 2.436 op 1.125 pixels de hoogste resolutie in een iPhone ooit. Hij is water- en stofresistent en komt in ruimtegrijs en zilver. © ap.

20.14 Phil Schiller doet een boekje open over 'wireless', waarbij hij het onder andere heeft over draadloos opladen.



De iPhone 8 verschijnt met een opslagcapaciteit van 64 GB voor 699 dollar en een versie met 256 GB. De 8 Plus kost 799 dollar for 64 GB, en daarvan is ook een versie met 256 GB. Daarvan worden geen prijzen vrijgegeven. Ze verschijnen op 22 september, terwijl iOS op 19 september beschikbaar is. © ap.

20.10 Enkele demo's tonen het kunnen van de nieuwe telefoons. Opvallend is The Machines, een nieuw augmentedrealitygame. Atli Mar van Directive Games stelt de game voor, die je in multiplayer kan spelen, zowel online als rond de tafel. Op de laatste manier tovert de telefoon waanzinnige animaties rond de deelnemers. © reuters.

19.54 Tijd voor de iPhone, een uiteenzetting die start met een hoop lof voor de eerste versie die tien jaar geleden verscheen. Het toestel heeft kortweg ons leven veranderd, is het credo. Een promovideo toont de iPhone 8, "een enorme stap vooruit voor de iPhone". Zoals verwacht verschijnt ook een 8 Plus, maar over de beruchte X - one more thing? - wordt nog niet gesproken.



De toestellen hebben voor- en achteraan glas en verschijnen in zilver, ruimtegrijs en goud. "Het glas is het duurzaamste ooit in een smartphone", zegt Phil Schiller. De toestellen beschikken over een A11 Bionic-hexacoreprocessor, volgens Schiller de krachtigste ooit in een smartphone. De telefoons zijn water- en stofresistent, hebben een nieuw display en nieuwe stereospeakers gaan 25 procent luider dan die van de iPhone 7. Leuk voor op de bus.



Terwijl pionier HTC al afscheid heeft genomen van de dualcamera, zit die wel op de nieuwe iPhones. Schiller besteedt veel aandacht aan de 12 megapixelcamera, zowel voor foto's als video. De camera vangt 83 procent meer licht en de hardware heeft verbeterde noisereduction en snellere autofocus. Software vergemakkelijkt het belichten van gezichten, terwijl video tot 4K met 60 fps mogelijk is. In 1080p kan je in slowmotion filmen met 240 fps. © afp.

19.40 Over naar Apple TV. Die krijgt - ook zoals verwacht - de mogelijkheid om 4K- en HDR-beelden af te spelen. 4K-films kosten evenveel als HD-beelden, en wie al eens een film kocht in HD, krijgt de 4K-versie zonder extra kosten. Apple heeft nog overeenkomsten gesloten met meer leveranciers voor meer landen, laat Eddy Cue weten. Nieuw is het allemaal niet, en het applaus is dan ook wat minder uitbundig. © reuters.

© reuters. 19.28 Zoals verwacht heeft de nieuwe Apple Watch series 3 een eigen simkaart. Het toestel hoeft dus niet langer verbonden te zijn met een iPhone om online te gaan. Via Apple Music kan je voortaan meer dan 40 miljoen muzieknummers streamen via je horloge. "Zo heb je alle muziek om gemotiveerd te blijven", luidt het. Dankzij de nieuwe dualcoreprocessor is het nieuwe horloge tot 70 procent sneller. Siri kan nu ook spreken, waardoor je minder naar je horloge hoeft te kijken. De aankondiging van ski- en snowboardapps weken veel applaus los.



Die extra's leiden niet tot een groter horloge: het scherm doet dienst als antenne en ondersteunt zo zowel LTE en UMTS. Het apparaat heeft een elektronische simkaart die je dus niet kan verwijderen. Ondanks de toevoegingen is de nieuwe Apple Watch slechts twee bladzijden papier dikker dan de vorige versie, zegt Williams nog. Om de mogelijkheden te demonstreren, belt hij even met een paddleboardende vrouw in het midden van een meer. Zij spreekt enkel via de Apple Watch aan haar pols, uitstekende reclame voor de kwaliteit van het kleine microfoontje in de Apple Watch. Goed gevonden!



De Apple Watch series 3 verschijnt in twee varianten vanaf 329 en 399 dollar, waarbij alleen de duurste versie een ingebouwde simkaart heeft. Series 1 heeft een startprijs van 249 dollar, over series 2 wordt niet gesproken. De horloges verschijnen op 22 september. © ap.

19.18 Met trots zegt Cook dat de Apple Watch het bestverkochte horloge ter wereld is en dat 97 procent van de gebruikers tevreden is. Veel aandacht gaat naar verbeterde functies om te helpen bij het sporten. COO Jeff Williams spreekt ook van software die via de hartslagmeter gezondheidsproblemen kan detecteren. © afp.

19.10 Zeg niet zomaar winkel tegen een Apple Store. Het bedrijf wil er onder meer ontmoetingsplaatsen, vergaderruimtes en klassen van maken waar gebruikers workshops kunnen volgen over bijvoorbeeld fotografie. Enkele winkels krijgen een makeover, zoals in New York en Parijs. Het bedrijf kondigt ook nieuwe vestigingen aan. Apples medeoprichter Steve Wozniak is opnieuw van de partij. © afp.

19.00 De aanwezigen wordt gevraagd laptops en schermen even te sluiten voor een video over Steve Jobs. Daarna verschijnt CEO Tim Cook op het podium, die verklaart dat het maar passend is dat Steve Jobs het auditorium opent dat naar hem werd genoemd. "Er gaat geen dag voorbij dat we niet aan hem denken", zegt Cook. "Steves geest zal altijd deel uitmaken van Apples DNA". En dan volgt een lofzang over het nieuwe hoofdkwartier, waarvan Jobs de plannen nog indiende. © afp.

Tien jaar geleden stelde Steve Jobs de eerste iPhone voor. De presentatie gaat daarom voor het eerst door in het Steve Jobs Theater, een onderdeel van het nieuwe, futuristische 'ruimteschip'-hoofdkantoor van Apple. De voormalige baas van Apple overleed in 2011. © ap.

Wat we verwachten: - nieuwe iPhones: de iPhone X, de iPhone 8 en de iPhone 8 Plus

- de flink vernieuwde iPhone X heeft volgens de geruchten geen schermranden, geen homeknop en geen vingerafdrukscanner, wél nieuwe gezichtsherkenningssoftware, een softwarebalk, draadloze oplaadmogelijkheden en een erg fors prijskaartje

- een nieuwe Apple Watch die zou werken met een eigen simkaart

- een nieuwe Apple TV met ondersteuning voor 4K- en HDR-video

- meer details over de HomePod-speaker

- nieuwe draadloze AirPod-oortjes

- een uiteenzetting van nieuwe snufjes in iOS 11 Zo zou de iPhone X eruitzien. © rv. © ap.