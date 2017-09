BASE lanceert abonnement dat zich automatisch aanpast aan de klant

MV

Telecomoperator BASE brengt woensdag een abonnementenformule op de markt die zich automatisch aanpast aan het verbruik van de klant. Naargelang de behoeften van de gebruiker worden daarbij belminuten automatisch omgezet in mobiele data en omgekeerd. Wat de klant niet verbruikt, neemt hij of zij mee naar de volgende maand.

BASE wil tegemoet komen aan klanten die gefrustreerd zijn dat ze niet alles opgebruiken in hun abonnement, waar ze weliswaar voor hebben betaald. "Klanten hebben het gevoel dat hun abonnement niet overeen komt met wat ze echt verbruiken", aldus Wim De Weghe, marketingverantwoordelijke bij BASE. "Daarom hebben we de rollen omgedraaid."



Binnen een abonnement worden belminuten en mobiele data automatisch omgewisseld. Belt de klant meer, dan heeft hij of zij minder data en omgekeerd. Wat hij of zij niet verbruikt, wordt overgezet naar de volgende maand. Wordt het abonnement overschreden, geldt niet langer een hoger tarief maar worden dezelfde prijzen als binnen de bundel aangerekend.



Concurrent Orange had maandag al aangekondigd het mobiele internet van alle mobiele abonnementen in een LOVE-bundle te verdubbelen.