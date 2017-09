Dit zijn de vijf populairste digitale camera's van het moment

Door: redactie

Welke zijn de populairste digitale systeemcamera's van het moment? Om dat te achterhalen deden we een eenvoudige oefening: we keken in de Pricewatch van technologiesite Tweakers, waar we vijf toestellen van evenveel fabrikanten eruit lichtten die het vaakst werden bekeken door bezoekers.

Fotografiefreaks zullen altijd wel blijven zweren bij klassieke spiegelreflexcamera's en hun 'natuurlijkere' beelden, maar de systeemcamera heeft de afgelopen jaren een enorme sprong in kwaliteit gemaakt. De toestellen zijn lichter, gaan door de band iets goedkoper over de toonbank, en geven snellere 'bursts' van na elkaar genomen foto's. Hier zijn de vijf populairste systeemcamera's van het moment. Prijzen zijn telkens van toestellen met één lens erbij. Lees ook Vijf smartphones met de beste verhouding prijs-kwaliteit

Sony A6000 (€ 549) © Sony. Body en kitlens van de Sony A6000 zijn zeer compact, maar toch zit de camera bomvol technologie. Zo ligt de autofocussnelheid bijzonder hoog, evenals de burst van 11 beelden per seconde. De elektronische zoeker is mooi compact gebouden, al loopt de resolutie wat achterop in vergelijking met andere systeemcamera's. Minpunten zijn het ontbreken van een microfooningang en een wat lastig te bereiken videoknop.

Fujifilm X-T10 (€ 799) © Fujifilm. De Fujifilm X-T10 is een zeer complete camera die veel waar voor zijn geld biedt: hoge beeldkwaliteit, stevige body, prettige bediening. De grip is matig, al valt er wel aan te wennen. De bediening is anders dan bij de meeste camera's, maar voor wie graag met sluitertijden, diafragmawaarden en belichtingscompensatie speelt is het een uitstekende keuze.

Panasonic Lumix G DMC-GF7 (€ 367) © Panasonic. De Panasonic Lumix GF7 is interessant voor wie een kleine camera zoekt met een hogere beeldkwaliteit dan een standaardcompactcamera. Hij is prima geschikt voor beginners, maar kan ook gevorderde fotografen aanspreken, met zijn vlotte draaiwiel en snelle autofocussysteem. Dankzij de stille stand met elektronische sluiter wordt de camera fluisterstil en kun je zonder piepjes en mechanische sluiter je gang gaan. Opvallen doe je toch al niet met de GF7, want hij is zo klein dat hij voor een compactcamera kan doorgaan.

Canon EOS M3 (€ 549) © Canon. De EOS M3 heeft alles wat je wenst van een moderne camera: een snel draaiwieltje, een kantelbaar scherm, een geïntegreerde flitser en een verbeterde autofocus. In vergelijking met andere systeemcamera's is hij aan de slome kant, waardoor je momenten kunt missen. Dat probleem wordt groter naarmate het licht afneemt. Zowel de beeldkwaliteit als de resolutie is prima, evenals de grip en de bediening. Hij beschikt niet over een ingebouwde evf, al is er voor een meerprijs van circa 240 euro wel een extern model beschikbaar.