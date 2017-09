"Grote concurrent Samsung levert tot minstens 2019 schermen nieuwe iPhone"

Door: redactie

7/09/17 - 11u10 Bron: Belga

© reuters.

Apple en LG zijn in gesprek over de levering van OLED-schermen. Het Zuid-Koreaanse LG kan die schermen van de nieuwste generatie echter pas in 2019 gaan leveren, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Daardoor moet de Amerikaanse techgigant nog zeker tot die tijd zijn telefoonschermen bij grote concurrent Samsung bestellen.