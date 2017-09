De vijf beste smartphones voor tieners

Door: redactie

7/09/17 - 08u00

© Thinkstock .

Ze kunnen geen halve seconde meer zonder eventjes op hun scherm te kijken, en hun smartphone mag liefst een pronkstuk zijn. Tieners zijn geen makkelijk publiek om een juiste smartphone voor te kopen. Maar hier zijn niettemin een paar suggesties in de prijsklasse tussen € 200 en € 360.

Huawei P10 Lite (€ 272) © Huawei. Wanneer jong volk op zoek gaat naar een smartphone is het hen meestal vooral om de camera te doen, en dan scoort de Lite-versie van Huawei's nieuwste vlaggenschip, de P10, natuurlijk hoog dankzij zijn ingebouwde Leica-lens. De P10 Lite is verder een prima toestel met een degelijke en goed ontworpen behuizing en een contrastrijk scherm, dat zelfs goed af te lezen is in de felle zon. Alleen de accuduur blijft een beetje op het gemiddelde zitten, en daarnaast gaat het opladen traag.

Apple iPhone SE (€ 305) © Apple. Voor wie zweert bij iOS is de iPhone Special Edition een spectaculaire combinatie van componenten van de 6s, 6 en 5s in de behuizing van de 5s. Zowel aan het ontwerp als aan de gebruikte componenten is weinig nieuws te ontdekken. Hij doet alles wat de iPhone 5s doet, maar is in veel opzichten een stuk beter. Wat er echt boven uitsteekt, is de accuduur: de SE leeg krijgen in een dag is een uitdaging. De combinatie van high-end specs, de relatief lage prijs en de compacte behuizing kan voor veel mensen onweerstaanbaar blijken. En ja, ook de camera is prima.

Motorola G5S Plus (€ 329) © Motorola. De Moto G5 was al een budgettelefoon die ruime keuze bood: zo is de accu verwisselbaar en kun je naast twee simkaarten in de dualsim-smartphone een micro-sd-kaart kwijt. De G5S Plus-versie doet daar nog een groter scherm (van 5,2 inch naar 5,5 inch), een mooiere behuizing en een betere 13-megapixel-camera bij.