Eén op de 5 Belgen voelt zich hulpeloos in digitale samenleving

6/09/17 - 11u25 Bron: Belga

Een op de vijf Belgen geeft toe dat ze verloren lopen in de digitale samenleving en dat dit hen stresseert. Dat blijkt uit een onlinebevraging van de Gezinsbond en gepensioneerdenbeweging OKRA. De organisaties vrezen dat voor een grote groep mensen in onze snel digitaliserende samenleving uitsluiting dreigt. De enquête bij 1.000 Belgen is uitgevoerd naar aanleiding van Wereldalfabetiseringsdag (8 september).

Liefst 22 procent zegt zich vaak hulpeloos te voelen, omdat er tegenwoordig zoveel geregeld wordt via internet. Tegelijk zegt een derde van de Belgen dat ze zich zorgen maken over het feit dat ze eigenlijk te véél online bezig zijn, voornamelijk met hun social media.



De meerderheid van de respondenten (53 procent) zegt zelden of nooit administratieve aanvragen online af te handelen. Liefst 40 procent van de respondenten klaagt dat er te weinig mogelijkheden zijn om telefonisch of via het loket zaken te regelen met overheidsadministraties.



Digitaal werken is het meest ingeburgerd op het vlak van bankzaken. Negen op de tien betalen ondertussen hun facturen meestal of altijd online. Toch blijven nog 3 op de 10 Belgen zweren bij papieren bankafschriften en verzekeringsdocumenten. Het grootste probleem blijkt de perceptie van onveiligheid.