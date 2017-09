Forse prijzen iPhone 8 gelekt: "Is smartphone dat waard?"

Joeri Vlemings

Nog zeven keren slapen en we weten of alle uitgelekte informatie van de voorbije weken en maanden over de iPhone 8 al dan niet bewaarheid wordt. De kans is alvast groot dat Tim Cook ditmaal nog weinig of geen technologische verrassingen uit zijn hoed zal toveren. Met enig cynisme zou het beruchte 'one more thing' van de Apple-presentaties dan ook weleens het meest recente lek kunnen zijn: de forse prijzen.