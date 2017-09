Apple voert hoogtechnologisch standje voor iPhone 8 (voorlopig) af

Door: redactie

4/09/17

De nieuwe iPhone 8. Zonder homeknop. © RV.

De iPhone 8 gaat helemaal anders werken dan de voorgaande toestellen, van de ontgrendeling tot de werkwijze van betalingen doen. Er werd lang gespeculeerd dat de vingerafdrukscanner in het scherm verwerkt zou worden omdat de homeknop verdwijnt. Maar het Amerikaanse zakenmagazine Forbes meldt vandaag dat Apple de technologie niet op tijd op punt krijgt.

Maandenlang gonsde het van de geruchten dat de iPhone 8 nog steeds vingerafdrukherkenning zou hebben, maar dat de thuisknop zou verdwijnen. En dus zou de functie in het scherm verwerkt worden. Maar net zoals grote concurrent Samsung, sleutelt Apple nog volop aan de technologie en zal die niet klaar geraken voor de lancering van de iPhone 8 op 12 september.



Op welke manier gebruikers het nieuwe toestel dan wel kunnen ontgrendelen, is nog niet helemaal duidelijk. Apple zou werken aan een systeem voor gezichtsherkenning via de camera van de iPhone 8.



Maar dat betekent niet dat het bedrijf het idee van de vingerscanner in het scherm helemaal heeft afgeschreven. Zo is Apple nog steeds bezig om de technologie te perfectioneren. Er is namelijk een nieuw patent ingediend om een vingerafdruk te lezen via ultrasonische detectie door het bedrijf.



De vertraging van de vingerafdrukscanner in het scherm is wel een grote teleurstelling voor de fabrikant. Zeker als Samsung de technologie wél kan introduceren bij de Galaxy S9 of Note 9 in 2018. Experts vermoeden dat Apple de technologie klaar zal hebben voor de volgende upgrade van de iPhone, het Plusmodel dat waarschijnlijk een scherm van 6,46 inch zal hebben.