Dit zijn de belangrijkste tech-nieuwigheden voor het najaar

Door: redactie

5/09/17 - 08u00

© ap.

Technologie Nu de IFA-beurs in Berlijn achter de rug is, hebben we meteen ook een goed idee van welke interessante media- en elektronicaproducten het komende najaar op ons af zullen komen. Hier zijn een paar productreleases of -aankondigingen waar wij alvast naar uitkijken.

September: Nieuwe iPhone Vorige week verstuurde Apple uitnodigingen aan Amerikaanse technologiemedia voor een evenement op 12 september. Het is nu de verwachting dat de nieuwe iPhone op dat moment zal worden aangekondigd, naast een Apple Watch met 4g-ondersteuning en een nieuwe Apple TV met 4k-ondersteuning. Tot nu toe werd dat toestel doorgaans de iPhone 8 genoemd, maar volgens de site iCulture, die zich beroept op een bron uit de telecomwereld die eerder correcte informatie heeft aangeleverd, zou de naam iPhone X worden. Het toestel zou dunne schermranden hebben en een fysieke Home-knop missen.

September: Logitech Craft De Zwitserse accessoirebouwer Logitech wil, eveneens vanaf medio september, het klassieke toetsenbord een nieuw élan geven met de Craft, een klavier dat zich onderscheidt met een draaiknop in de linker bovenhoek. De knop, die Logitech de Crown noemt, is net als de bovenste rand van het toetsenbord van grijs metaal gemaakt, en laat toe om snel te navigeren door bepaalde softwarefeatures. Daarvoor moet je echter wel een gebruiker zijn van ondersteunde Adobe- of Microsoft-software. Voor andere software is het de vraag hoe goed de draaiknop functioneert. Hopelijk voegt Logitech ondersteuning voor meer software toe, zodat het nut van de Crown verder toeneemt. Potentiële kopers moeten flink in de buidel tasten, want met tweehonderd euro is het, ondanks de unieke draaiknop, geen koopje. © Tweakers.

Oktober: 'artificieel intelligente' Huawei-smartphones Huawei onthult in oktober zijn nieuwe smartphones Mate 10 en Mate 10 Pro. Die bevatten onder meer een nieuwe processor die functies voor kunstmatige intelligentie zou bevatten. De chip zou op slimme wijze taken en geheugen kunnen verdelen, graphics kunnen verwerken en cameraplaatjes kunnen verwerken.



Volgens Huawei kan de chip door de slimme software taken uitvoeren waar normaal gesproken meerdere chips voor nodig zijn. Dat moet ook een compacter design mogelijk maken. Huawei liet, op de processor na, weinig los over de hardware die gebruikt wordt voor de Mate 10 en Mate 10 Pro. Waarschijnlijk volgt dat tijdens de officiële onthulling, die Huawei op 16 oktober heeft gepland.

November: Nekspeaker van JBL Voor november heeft audiomerk Harman zijn draadloze Soundgear BTA-speaker op stapel staan. Het gaat om een bluetooth-speaker die om de nek gedragen dient te worden en voorzien is van een dubbele microfoon. Harman brengt de speaker uit onder zijn JBL-merk. Deze kan via bluetooth met verschillende apparaten worden verbonden en moet ongeveer zes uur meegaan. Het opladen van de 800mAh-accu neemt volgens de fabrikant twee uur in beslag via micro-usb.



De speaker weegt 350 gram en dient rond de nek te worden gedragen. Dit moet volgens Harman de bewegingsvrijheid ten goede komen. Aan de buitenkant van de speaker zitten knoppen voor het in- en uitschakelen, het verbinden met bluetooth-apparaten, het starten en pauzeren van geluid en het instellen van het volume. Volgens Harman komt de speaker uit voor een prijs van 229 euro. © JBL.