De belangrijkste nieuwigheden op IFA

Door: redactie

4/09/17 - 08u00

Op de Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlijn, de belangrijkste Europese beurs voor entertainmenttechnologie en consumentenelektronica, lieten fabrikanten afgelopen weekend weer hun nieuwigheden op het publiek los. Hier zijn de vier interessantste producten.

Nadat Google en Amazon hun eigen 'slimme' speakers lanceerden met toegang tot de artificieel intelligente systemen die beide techreuzen verder aan het uitbouwen zijn, komen er ook stilaan producten van andere merken op de markt met Googles Assistant- en Amazons Alexa-AI erin. Audiomerken Onkyo en JBL kondigden bijvoorbeeld speakers aan die uitgerust zijn met Google Assistant : het model van Onkyo lijkt op een traditionele boekenplankspeaker terwijl JBL met drie verschilende modellen komt, waarvan twee draagbaar. Nieuwe Philips-tv's zullen eveneens worden uitgerust met Google Assistant , zodat bezitters de mic-knop van hun afstandsbediening gebruiken om de assistent vragen te laten beantwoorden, films of series van streamingdiensten te starten en smarthome-apparaten zoals Philips Hue aan te sturen. Het Chinese Lenovo liet op IFA ook de Home Assistant Pack zien , een dockingaccessoire voor Tab4-tablets van het bedrijf dat van Amazons slimme Alexa-assistent is voorzien. De combinatie zorgt ervoor dat Alexa vragen beantwoord en op stemcommando's reageert, terwijl de tablet bijbehorende informatie kan tonen.

3 / Na 4K komt... 8K!

© Sharp.

Als het van de Japanse fabrikant Sharp afhangt, is zelfs 4K-beeld binnenkort oud nieuws. Het bedrijf begint dit jaar in China en Japan met de verkoop van 8k-tv's voor consumenten. Volgend jaar komen er ook tv's uit die Aquos 8k-serie naar de Europese markt. Het eerste model heeft een 70"-formaat.De tv's hebben een 8k-resolutie van 7680x4320 pixels. Tijdens de presentatie van de 8k-tv's zei een topman van Sharp volgens DigiTimes dat er ook gewerkt wordt aan 8k-tv's met afmetingen van 60", 65" en 80". In welke Europese landen Sharp begint met de verkoop van zijn 8k-tv's in maart volgend jaar, is nog niet bekend. Ook heeft de fabrikant nog geen prijzen bekendgemaakt.