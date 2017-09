"Belgen zijn trage volgers van nieuwe technologie"

Bewerkt door: IVI

Jaar na jaar wordt op de technologiebeurs IFA (Internationale Funkausstellung) in Berlijn duidelijk dat de Belgen wel belangstelling hebben voor nieuwigheden op het vlak van technologie, maar dat ze niet bepaald aan de kop van het peloton rijden om die ook in de praktijk te gaan gebruiken. Dat zeggen de Belgische vertegenwoordigers van deelnemende bedrijven aan de beurs.

"Huizen die volledig verbonden zijn met internet zijn nog altijd een nicheverschijnsel", zegt Tom Demets, vertegenwoordiger van Devolo, een Duits bedrijf gespecialiseerd in 'smart homes' en draadloze oplossingen. Hij denkt dat het nog twee jaar zal duren eer die toepassingen tot de mainstream gaan behoren.



Conservatief

De "traagheid" van de Belgen zou niet te wijten zijn aan de hoge prijzen van de nieuwe technologieën. "Maar we moeten de mensen wel aan het verstand brengen welke voordelen in het dagelijkse leven de nieuwigheden met zich brengen", zegt Demets. Daarnaast moeten alle technologieën ook met mekaar kunnen interageren.



"De Belg is conservatief in zijn consumptiepatroon", zegt Frank Dendas van Philips België. "Maar hij wil wel betalen voor kwaliteit en als het toestel een meerwaarde heeft. Maar het klopt dat de Belgen wat trager zijn dan de andere Europeanen."





