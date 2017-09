Mac vs. pc: de strijd om de schoollaptop

Door: redactie

Bij de aankoop van een nieuwe schoollaptop zijn er heel wat scholieren die hun ouders smeken om een Macbook- of Macbook Pro-computer van Apple: het merk blijft enorm trendy, zeker bij jong volk. Maar is een Mac ook écht de beste keuze? Vier bedenkingen.

1 / Prijs Deze spreekt meteen al in het nadeel van Macs als laptop voor op school: ze zijn proportioneel een pak duurder dan een Windowspc met ruwweg dezelfde specificaties. Al is de vergelijking niet altijd even eerlijk: de MacBook Pro's zouden de enigen uit dit rijtje zijn die een schermresolutie van 2560 op 1600 pixels hebben.

2 / Rekenkracht Bij de lancering van een nieuwe Mac-computer slaagt Apple er altijd in om een toestel op de markt te brengen dat qua rekenkracht van de processor en de grafische processor, werkgeheugen, opslaggeheugen en andere elementen bij de top te horen. Alleen 'ververst' de computergigant uit Cupertino niet eens jaarlijks zijn aanbod aan computers, terwijl andere pc-merken doorgaans wel ieder jaar met een nieuw assortiment aan - ook weer steeds krachtigere - computers op de proppen komen.



Bekijk hier het huidige aanbod aan Macbook- en Macbook Pro-laptops.

3 / Design Deze is een moeilijke, natuurlijk. Als er één ding is dat je van Apples computers kunt zeggen is dat ze er inderdaad enorm mooi uitzien. Maar er zijn ook toestellen van concurrerende pc-makers waarmee je zonder blozen over straat kunt. Bovendien zul je merken dat heel wat pc-merken de looks van een Macbook (licht metalen behuizing, zwarte toetsen) gewoon hebben overgenomen.