Smartphone kapot? Dieven kunnen meegluren via het nieuwe scherm

31/08/17 - 14u06 Bron: AD.nl

Het vervangen van een kapot telefoonscherm is niet zonder risico, zo melden wetenschappers van de Israëlische Ben Gurion Universiteit. Displays kunnen worden vernieuwd door schermen met een chip, waardoor hackers kunnen meekijken en wachtwoorden kunnen stelen.

In een rapport wijzen de onderzoekers op de grote risico's die verbonden zijn met het vervangen van een smartphone- of tabletscherm. Aan de hand van een speciale chip in het scherm kan data makkelijk aan hackers worden doorgegeven. Ook is het mogelijk om foto's van gebruikers te maken of om de gebruikers naar phishingsites door te sturen.



Dubieuze chip



Volgens de Israëlische wetenschappers is deze vorm van criminaliteit in de praktijk mogelijk omdat smartphones te snel verschillende interne componenten vertrouwen. Malafide onderdelenfabrikanten kunnen dus makkelijk een vervangen scherm van een dubieuze chip voorzien. Dat kan zowel bij iOS- als bij Android-toestellen gebeuren.



Het is vooral oppassen geblazen wanneer vervangen onderdelen niet van de originele producent zijn, meldt de Duitse krant Bild. Deze chips in het scherm zijn zo slim gemaakt dat zelfs de reparateur van je smartphone het niet merkt.



De wetenschappers onderzochten toestellen uit de Verenigde Staten, Canada, China, Thailand en Australië. Het is niet bekend of ook in België al smartphones op deze manier gehackt zijn, maar wie alle risico's wil uitsluiten kan beter een nieuwe telefoon kopen in plaats van de oude te laten repareren.



Hoe beperk je de risico's bij de reparatie van je smartphone?



1. Blijf bij een schermreparatie steeds zelf aanwezig.

2. Haal je simkaart uit je toestel wanneer het ingeleverd moet worden.

3. Haal voor de zekerheid privé-informatie of foto's van je telefoon.

4. Maak altijd een back-up.