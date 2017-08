Nieuwe app gebruikt AI om je gezichtsuitdrukking om te zetten in emoji's

Bewerkt door: LB

De nieuwe generatie emoji's zal je hoogsteigen gelaatsuitdrukkingen weergeven. Polygram, een nieuwe en gratis app, gebruikt Artificial Intelligence om je reactie op de foto's van video's van vrienden te vatten en in een emoji te vertalen.

De app is voorlopig enkel voor iPhone beschikbaar. De social app laat je toe foto's, video's en tekstboodschappen te delen. Anders dan bijvoorbeeld bij Facebook, waar je uit een gering aantal voorgestelde reacties kan kiezen, achterhaalt Polygram of je glimlacht, de wenkbrauwen fronst, verveeld kijkt, verlegen, verrast enzovoort.



Zo werkt het

De AI in de app gebruikt de camera van je telefoon en analyseert een reeks beelden van je gezicht. Als je naar een post in de app kijkt (voorlopig staan er verdacht veel foto's van vakantieplekken, snelle wagens en vrouwen in strakke kledij), zie je een kleine gele emoji waarvan de uitdrukking verandert naargelang die van je gezicht verandert. De delay tussen je gezichtsuitdrukking en wat de app als emoji toont is klein, slechts 20 millisecondes en dus amper merkbaar.



De app neemt je reactie of verschillende reacties op in een reeks emoji's aan de zijkant van het scherm, samen met de emoji's van anderen die dezelfde post hebben bekeken.



De app mikt op mensen die belang hechten aan de manier waarop ze op social media worden gepercipieerd: gebruikers zien welke emoji's overeenstemmen met elke foto of video die ze op de app posten, net als details zoals wie naar de post keek, hoe lang en waar die zich bevinden.



Andere toepassingen

De makers van Polygram concentreren zich momenteel op het gebruik van hun technologie in hun eigen app, maar maken zich sterkt dat die ook kan ingezet worden voor andere apps. Zo zou de technologie kunnen toegepast worden in een vorm van gezondheidszorg-op-afstand, waarbij de reactie van een patiënt op een dokter of verpleegster wordt geregistreerd. Ze denken er ook aan softwaretools uit te brengen die andere ontwikkelaars kunnen helpen om eigen toepassingen van de technologie te bedenken.