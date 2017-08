Dit is de gloednieuwe Samsung Galaxy Note 8 en dit kan hij allemaal

Bewerkt door: mvdb

23/08/17 - 19u27 Bron: ANP/BuzzT

Met een bijgeleverde schermpen wordt tekenen vergemakkelijkt. Handig voor creatievelingen, zegt Samsung. © afp.

Presentatie Samsung heeft vandaag zijn nieuwste 'vlaggenschip' onthuld, de Galaxy Note 8. De smartphone moet de problemen met de Note 7 doen vergeten. Dat toestel werd vorig jaar binnen een paar weken van de markt gehaald omdat de batterijen - ook na reparatie - bleken te ontploffen. Het kostte de Zuid-Koreaanse gigant miljarden.

Samsungbaas DJ Koh presenteert de Galaxy Note 8 in New York. © getty.

De Note 8 komt op 15 september in België op de markt. Hij kost 999 euro. De smartphone is beschikbaar in vier kleuren: zwart, grijs, goud en blauw.



Het toestel krijgt het zogeheten 'infinity display' van 6,3 inch (16 cm). Dat voorkantvullende scherm zit ook op de Galaxy S8. Op het beginscherm kunnen twee apps aan elkaar worden gekoppeld, App Pair, zodat het met één pictogram mogelijk is om twee apps tegelijk te openen en te gebruiken.



Groothoeklens en telelens

Het toestel heeft twee aparte camera's: een groothoeklens voor panoramafoto's en een telelens om in te zoomen. Een ingebouwde stabilisator moet vage foto's voorkomen. Ook zitten er een vingerafdrukscanner, een irisscanner en gezichtsherkenning in. Anders dan sommige concurrenten houdt Samsung vast aan de aansluiting voor koptelefoons.



Draadloos opladen

Onder de motorkap zit 64 gigabyte aan opslagruimte en 6 gigabyte aan RAM-geheugen. Er kunnen Micro SD-kaarten tot 256 gigabyte in. Het toestel is draadloos op te laden.



De Note 8 is uitgerust met Bixby, de slimme hulp van Samsung. Die kan bijvoorbeeld met een simpele opdracht foto's maken en automatisch archiveren.



Samsung is het eerste grote merk dat zijn nieuwste topsmartphone presenteert. Dit najaar komt Apple met de iPhone 8. Google lanceert over een tijdje waarschijnlijk de Pixel 2. Het vernieuwde Nokia toonde vorige week zijn eerste vlaggenschip, de Nokia 8.