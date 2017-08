"Nieuwe iPhone krijgt opslagcapaciteit van 64, 256 én zelfs 512 GB"

© rv.

Het moment suprême van Apple nadert. Begin volgende maand wordt de nieuwe iPhone voorgesteld en de geruchten draaien dan ook op volle toeren. Er komt er op de valreep nog eentje bij: het nieuwe toestel zou een variant krijgen met een opslagcapaciteit van 512 GB. Tot nu toe was die voorbehouden aan de iPad Pro. Het sterkt ook het vermoeden bij sommigen dat de jongste telg van Apple niet iPhone 8 maar iPhone Pro zal heten.

Het is de Chinese blogger GeekBar die met het nieuws komt. Hij heeft een mooi palmares op het vlak van iPhone-lekken maar nu ook weer geen onfeilbaar. Volgens GeekBar zullen er drie verschillende opslagcapaciteiten aangeboden worden. Standaard is dat 64 GB, een verdubbeling in vergelijking met de iPhone 7. De middenklasser krijgt 256 GB en het topmodel dus een voor de iPhone tot nu toe ongeziene 512 GB.



Apple pakt pas sinds dit jaar uit met een geheugen van 512 GB in de nieuwste iPad Pro-modellen. Het is dus zeker niet uitgesloten dat ook het luxemodel van hun high-end iPhone zo'n opslagcapaciteit meekrijgt. Gebruikers vragen daar ook naar. Filmpjes in 4K, bijvoorbeeld, zijn allerminst zuinig als het op bites aankomt.



Nog volgens GeekBar zouden Toshiba en Sandisk instaan voor de productie van de NAND-Flash-chips met 64 GB en 256 GB, terwijl Samsung en Hynix die van 512 GB zouden leveren.



Of dat allemaal ook zo zal zijn, weten we over een paar weekjes. De beste gokken voor een datum voor Apples jaarlijkse hoogmis zijn 6 en 12 september. Twee weken later liggen de nieuwe speeltjes dan traditioneel in de winkelrekken.