Vader ontwikkelt briljante app die smartphone kind bevriest tot hij of zij antwoordt op je berichten

Je hebt het als bezorgde ouder zeker al meegemaakt: zoon- of dochterlief is op stap en ondanks herhaalde berichtjes komt er maar geen antwoord op de vraag waar ze zitten en wanneer ze naar huis denken te komen. Wel, dan is er nu een oplossing. Met dank aan de Britse Nick Herbert (45), die een app ontwikkelde die de smartphone van je kind bevriest tot hij of zij reageert.

"Mijn geluid stond af" en "ik heb het niet gezien": de excuses om berichten van ouders te missen zijn niet te tellen. Toen Nick Herbert voor de zoveelste keer genegeerd werd door zijn zoon Ben, besloot hij dat de maat vol was. "Toen mijn zoon naar de middelbare school ging, kocht ik hem een smartphone zodat we elkaar konden contacteren als het nodig zou zijn", vertelt hij op zijn website. "Maar wat ik dacht dat een oplossing was, veranderde in een probleem. Want Ben keek stiekem naar filmpjes en speelde spelletjes, waardoor zijn geluid vaak afstond." Lees ook Opschudding in Argentinië: twee tienermeisjes van 10 en 11 blijken hoogzwanger

Als Nick zijn zoon probeerde te bereiken, antwoordde Ben dan ook zelden. "Omdat hij het - al dan niet opzettelijk - niet hoorde of omdat hij het gênant vond dat zijn vader belde waar zijn vriendjes bij waren", klinkt het. "Terwijl er echt momenten zijn dat ik hem dringend iets moet zeggen of vragen."



Alarm

En daarom ontwikkelde hij ReplyASAP ('antwoord zo snel mogelijk'). Die app blokkeert de smartphone van je kind en laat een constant alarm afgaan - ook als het geluid afstaat - tot het bericht bekeken is. Zo wordt het zo goed als onmogelijk om het te negeren. Je krijgt ook een melding als het bericht is gelezen. Enige beperking: de app werkt niet als je geen internettoegang hebt. Volgens Nick is zijn leven er een pak aangenamer door geworden. Wat Ben ervan vindt, is niet duidelijk. (lees hieronder verder) © Google Play.