Nieuwe functie iPhone 8 gelekt, en fans zijn niet blij

Door: redactie

22/08/17 - 15u42 Bron: Bloomberg, Forbes, The Next Web

Een eerder gelekt beeld van de iPhone 8. Dit zou volgens insiders bewijzen dat het toestel niet meer in roségoud beschikbaar zal zijn. © Apple.

De vingerafdrukherkenning zal bij iPhone 8 verdwijnen en plaats maken voor 3D-gezichtsherkenning. Dat heeft Gordon Kelly, een betrouwbare techexpert van Forbes, vandaag onthuld. Hij zegt dat we het nieuwe toestel van Apple heel anders dan de vroegere versies zullen gebruiken, en daar zijn fans niet blij mee.

Kelly heeft in het verleden nog informatie over iPhone-updates gedeeld, die achteraf allemaal waar bleek te zijn. De expert beweert nu dat Applebaas Tim Cook de vingerafdrukherkenning heeft opgegeven voor een systeem dat vergelijkbaar is met dat van Samsung Galaxy S8. Eerdere geruchten suggereerden al de introductie van gezichtsherkenningstechnologie bij de nieuwe iPhone-camera. Heel wat fans zijn echter niet zo blij dat de touch ID zal verdwijnen. De fabrikant werkt al sinds 2015 met dit systeem, het is een belangrijke functie om Applebetalingen te maken.



In powerknop?

De nieuwe functie betekent dat je binnenkort maar naar je camera moet kijken om je toestel en betalingsapps te ontgrendelen. Kelly schrijft dat de meeste van zijn bronnen geloven dat Touch ID zal verdwijnen bij de iPhone 8. Een rapport BlueFin Research Partners beweerde vorige week al iets gelijkaardigs. Al suggereerden techexperts tot voor kort nog dat de Touch ID-functie geïntegreerd zou kunnen worden in een ietwat grotere powerknop.