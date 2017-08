Statusupdates WhatsApp krijgen kleurtje

Bewerkt door: mvdb

Na Facebook introduceert ook WhatsApp statusupdates met teksten op een gekleurde achtergrond. Gebruikers kunnen de statusupdate delen met hun contacten of een deel daarvan, meldt Tweakers. Moederbedrijf Facebook bracht in maart de statusupdates met een gekleurde achtergrond uit.

Na het updaten van de app kunnen gebruikers van WhatsApp een statusupdate maken en eventueel de achtergrondkleur en het lettertype aanpassen. Een druk op de palet-button wijzigt de achtergrondkleur in een willekeurige achtergrondkleur, maar die is volgens Tweakers niet te kiezen. Hetzelfde geldt voor de lettertypes.



WhatsApp introduceerde in februari de statusfunctie, waarin gebruikers afbeeldingen en video's kunnen delen in hun statusupdate. De beelden in de statusfunctie verdwijnen weer na 24 uur, net als bij Snapchat Stories en Instagram Stories.