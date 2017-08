Google lanceert Android 8.0 Oreo

Door: redactie

Het lange wachten van Android-fans is beloond; Google heeft versie 8.0 van 's werelds meest gebruikte besturingssysteem uitgebracht. Over de officiële naam is al veel gespeculeerd en de vaakst genoemde kandidaat is het ook geworden: Oreo.

Google gaat met Android 8.0 Oreo niet voor een revolutie, maar voor een evolutie. De vernieuwingen in het systeem zijn voor gebruikers meer dan de moeite waard, maar op het eerste oog lijkt 8.0 vooral een betere versie van Android 7 Nougat. In het oog springende nieuwtjes in Oreo zijn onder meer picture-in-picture-ondersteuning, notificatiebolletjes, nieuwe emoji's, beter batterijbeheer en een nieuwe beschermingslaag dankzij Google Play Protect.



Dat de vernieuwingen op het eerste oog niet gigantisch spectaculair zijn, kan worden opgevat als een compliment voor Google. Android is inmiddels behoorlijk ver ontwikkeld en de stappen die Google moet maken om het systeem te verbeteren worden steeds kleiner. Bij Apple is een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar. Het binnenkort te lanceren iOS 11 bevat ook veel kleine verbeteringen, maar niets schokkends.