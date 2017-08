Nieuwe processor Intel moet je laptop dubbel zo snel maken

© Intel.

Intel komt om de zoveel tijd op de proppen met nieuwe processors, die uiteraard altijd maar sneller worden. Ditmaal gebeurt dat niet alleen veel rapper, maar zou de prestatiewinst van de kersverse mobiele chips redelijk spectaculair zijn: maar liefst 40 procent. "Zelfs bij het surfen zal je het ondervinden", schrijft Mashable.

De Core-processor van Intel zit alweer aan de achtste generatie. De chipfabrikant begint de lancering daarvan vandaag met vier gloednieuwe CPU's voor de mobiele i5-U or i7-U-processors van 15W, de zogenaamde Ultrabooks. Dat is amper acht maanden nadat de zevende generatie (Kaby Lake) het daglicht zag. Meestal zit er 1 à 1,5 jaar tussen.



Tekenden de vorige twee updates slechts lichte vooruitgang op ten opzichte van hun voorgangers, dan zou de nieuwste chip goed voor bijna een verdubbeling van de snelheid zijn in vergelijking met de zevende generatie 'Skylake'-chips. Voelbaar tot in het surfen op het web toe.



De eerste laptops met de nieuwbakken chips (Kaby Lake Refresh, gebouwd volgens het 14 nanometer+-procédé) zijn straks in september al verkrijgbaar. De desktops zullen moeten wachten op een update tot de herfst. Later dit jaar volgen nog méér lichtingen van de achtste generatie-chips: Coffee Lake (productienode 14nm++), Cannon Lake (10nm), en dan volgend jaar de negende generatie met Ice Lake (10 nm+). Ter vergelijking: in 2011 zat de Sandy Brigde nog op 32nm- en een jaar later de Ivy Bridge op 22nm-technologie. In totaal zal Intel dus drie verschillende series onder één en dezelfde naam van 8ste generatie uitbrengen. Enigszins verwarrend, omdat de logica van de processorarchitectuur niet meer wordt gevolgd.



Twee extra cores

De gemiddelde houdbaarheid van een laptop ligt op ongeveer vijf jaar voor een doorsnee gebruiker. Intel mikt dan ook vooral op een groot prestatieverschil tussen een kakelverse laptop en eentje van ongeveer drie à vijf jaar geleden. Wie straks zijn oude voor een nieuwe laptop met de recentste Intel-processor ruilt (met 4 cores en 8 threads), zal dan ook (moeten) ervaren dat de machine een pak sneller werkt: maal 2 voor het algemene multitasken, maal 1,9 voor browsen op het web, maal 2,3 voor het bewerken van foto's in Adobe Lightroom.



Ook de meer grafische toepassingen, zoals het tijdrovende renderen van 4K-video's, zullen fameuze snelheidswinst boeken dankzij de twee extra cores. Intel geeft het voorbeeld van een 4K-video van 1min 46sec in HEVC van 440 MB. Dat duurt met een computer uit 2012 maar liefst ongeveer 45 minuten terwijl de nieuwe processors het in drie minuten zouden klaren.



Ultrazuinig

De chips zouden ook een pak zuiniger omgaan met de batterij bij het afspelen van video in 4K. Tot tien uur aan een stuk, al hangt dat natuurlijk ook van de batterij in kwestie en van nog andere factoren af.



Om in dezelfde prijscategorie te blijven als de vorige processors haalt Intel wel de basiskloksnelheid licht naar beneden (1.6GHz voor de traagste en 1.9GHz voor de snelste). Dat zou je in principe niet (te erg) mogen voelen tijdens het gebruik, ook al omdat de turbosnelheden hoog blijven (respectievelijk 3.4GHz en 4,2GHz).