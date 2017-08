Leerlingen uit Den Haag die opgroeien in arme gezinnen krijgen gratis smartphone

Bewerkt door: aja

21/08/17



De meeste leerlingen uit de middelbare scholen in het Nederlandse Den Haag hebben een eigen smartphone. Echter niet alle ouders kunnen deze mobiele telefoons betalen. Duizenden Haagse kinderen die opgroeien in gezinnen met weinig geld krijgen nu een smartphone met toegang tot het internet.

Nederlands staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken © anp.

Nederlands staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma, overhandigt maandag de smartphones aan de eerste 250 kinderen. Zonder internetverbinding en mobiele telefoon missen jongeren de aansluiting met de digitale samenleving, vinden de initiatiefnemers.



Het project wordt onder meer gefinancierd door de gemeente Den Haag, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T-Mobile, Samsung en stichting Leergeld Den Haag. Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen van vier tot achttien jaar uit gezinnen met onvoldoende financiële middelen.



Meer digitaal

"De meeste middelbare scholen maken gebruik van digitale middelen, waaronder applicaties op smartphones om te communiceren", vertelt Anita Swab van stichting Leergeld Den Haag aan het Algemeen Dagblad. "Huiswerk en lesroosters gaan hier tegenwoordig allemaal via een app. Wanneer jongeren niet over een smartphone beschikken, missen ze cruciale informatie om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en te leren."



Regels omtrent veiligheid en financiën

Alle kinderen krijgen bij de uitreiking van de telefoons uitleg over verstandig mobiel gedrag zoals de risico's van sexting, verkeersveiligheid en het financieel verantwoord omgaan met de smartphone.



De kinderen uit de middelbare school kunnen echter niet bellen naar het buitenland en enkele betaalde sms-diensten zijn uitgeschakeld. Zo willen de initiatiefnemers de leerlingen behoeden voor het maken van schulden via de smartphone.