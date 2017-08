Vijf smartphones met de beste verhouding prijs-kwaliteit

Door: redactie

In het duurdere segment van het smartphonerek blijven Samsung, Apple en Huawei koning, maar bij toestellen met een bescheidener prijs - ergens tussen 300 en 500 euro - boksen de verschillende fabrikanten wat harder tegen elkaar op. Welke zijn op dit moment de interessantste smartphones wanneer je ze qua prijs en kwaliteit tegenover elkaar zet?

Apple iPhone SE (vanaf € 301) © Apple. Het vreemde aan deze blijver in het middensegment, deze 'light'-versie van de iPhone, is dat zijn batterijduur beter is dan eender welke iPhone die er vandaag op de markt is. Ook op andere gebieden is het een compact krachtpatsertje, met de hardware van de 6S (dus een prima processor en camera, waarop Apple bij dat model een inhaalbeweging had gemaakt) en een design dat eerder aan dat van de iPhone 5 doet denken. Het blijft een iPhone, dus het opslaggeheugen van 16 gigabyte is niet uitbreidbaar. Maar voor de rest is de iPhone SE een uitstekende high-end-smartphone voor een goeie prijs.

OnePlus 3 (vanaf € 459) © OnePlus. De nieuwe OnePlus 5 is een beetje hoog gegrepen in dit prijssegment, maar versie drie van de inmiddels iconische smartphone van de Chinese fabrikant is nog steeds een high-end-smartphone met een bijzonder goede prijs-kwaliteitverhouding. De slanke en solide behuizing uit één stuk aluminium valt meteen op. Ook de snelheid van het toestel is onderscheidend: van vingerafdrukscanner tot camera en de Android-ervaring in het algemeen. De camera is behoorlijk allround en hoewel het niet de beste van het moment is, komt hij een heel eind. Het oledscherm hebben we wel eens mooier gezien, maar is wat ons betreft geen minpunt. Het is lastig om een high-end smartphone te vinden die zoveel waar voor je geld biedt.

Sony Xperia Z5 (vanaf € 343) © Sony. Blijft ook een goeie allround-smartphone: de Sony Xperia Z5. Hij is dankzij het 5,2"-scherm niet bizar groot, al is het ook geen dwergmodel. Het scherm is voldoende, de camera presteert vaak goed maar schiet in details en met weinig licht wel eens tekort, en hij is stof- en waterdicht. Alleen de accu is ondergemiddeld. Een solide toestel zonder ergens in uit te blinken of grote steken te laten vallen.