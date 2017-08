Vijf relevante tech-producten voor het nieuwe schooljaar

Door: redactie

Of er nu een volgend jaar in de lagere school voor de deur staat of de stap naar een nieuwe middelbare richting wordt gezet: de roep om nieuwe technologische gadgets wordt bij de start van het nieuwe schooljaar weer groot bij de schoolgaande jeugd. Wanneer ze om deze toestellen smeken, is hun vraag misschien toch niet zo onzinnig.

Laptop Een nieuwe computer vragen ze zogezegd voor school, maar ook na de lesuren brengen ze een niet onbelangrijk deel van hun tijd door in de digitale wereld. Het wordt het duurste ding uit dit overzicht dat je hen zult kopen, maar het is natuurlijk een investering die enkele jaren moet meegaan. In het prijssegment onder de 500 euro is er vandaag enorm veel keus, al zijn er veel onderlinge verschillen wat rekenkracht betreft, en moet u ook een richting kiezen in de schermgrootte: wordt het een 13- of een 15-incher?

Smartphone Misschien is dit ook het schooljaar waarin je niet langer kunt weerstaan aan de roep om een smartphone. De maatstaf waarmee ze je meestal om de oren slaan is die van hun klasgenoten: wanneer een meerderheid van de anderen er al een op zak heeft, wordt de sociale druk wel erg groot. Hier zijn de recentste toestellen met een winkelprijs tot 300 euro.



Draadloze speaker Je komt het meer en meer tegen tijdens de fietstocht naar school: jongeren die hun draadloze Bluetoothspeaker doen blaten terwijl ze onderweg zijn. Geen probleem, toch, als hij niet zo luid staat dat het hinderlijk wordt voor andere weggebruikers? Hier is een overzicht van de recentste modellen in deze snel groeiende productcategorie.