Vijf innovatieve huishoudtoestellen die je absoluut nodig hebt

Door: redactie

22/08/17 - 08u00

© iRobot.

Huis-, tuin- en keukenwerk hoeft niet meer zo vervelend te zijn als je een kleine 'upgrade' doorvoert in de apparatuur die je ervoor in huis hebt. Een aantal huishoudapparaten heeft de afgelopen jaren een opmerkelijke transformatie ondergaan. Vooral in deze vijf categorieën.

1 / Robotstofzuiger © PR. De nieuwste generatie stofzuigers zorgt er in de eerste plaats voor dat je niet meer hoéft te stofzuigen: robotzuigers van merken als Samsung, LG Electronics, Dirt Devil en pionier en marktleider iRobot werken volledig autonoom de vertrekken van je woning af, en worden ook slimmer en slimmer in het herkennen van eventuele blijvende obstakels.

2 / Blender © Philips. Het belangrijkste element waarop fabrikanten van huishoudelektronica hun blenders constant verbeteren is natuurlijk hun kracht. Toestellen met een vermogen van 700 tot 1.200 watt zijn geen uitzondering meer. Bovendien groeit ook hun volume, en worden ze meer en meer uit duurzame materialen gemaakt.

3 / Koffiezetapparaat © DeLonghi. Consumenten zijn, ook thuis, fijnproevers geworden op gebied van koffie. En dus gaan merken als DeLonghi, Jura en Philips zich meer en meer op die markt gooien, met toestellen die je op koffie vanuit pads, gemalen vorm, bonen of filters trakteren. Bovendien beschikken de meeste van hen over een mooi design, en duiken de eerste 'smart' modellen op, die met je communiceren via een app op je smartphone.