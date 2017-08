Disney stopt met films op Netflix en zet een eigen streamingsdienst op

Bewerkt door: ib

Het Amerikaanse entertainmentconcern Walt Disney stopt in 2019 met het aanbieden van nieuwe films op Netflix. In plaats daarvan gaat het bedrijf een eigen streamingdienst opzetten. Dat maakte Disney bekend bij de publicatie van kwartaalcijfers.

Vanaf volgend jaar gaat Disney twee eigen streamingdiensten lanceren, voor familiefilms en voor de sportzender ESPN. Op ESPN zijn jaarlijks 10.000 sportevenementen te zien. Volgens topman Robert Iger is sprake van een geheel nieuwe groeistrategie voor Disney.



Disney liet verder weten dat in het afgelopen kwartaal een lagere winst werd behaald op een omzet die vrijwel onveranderd bleef in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijf zag de inkomsten uit zijn pretparken stijgen, maar bij de filmdivisie gingen de opbrengsten omlaag.



De nettowinst in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar zakte met 9 procent tot bijna 2,4 miljard dollar. De omzet bedroeg 14,2 miljard dollar. Bij de pretparkdivisie profiteerde Disney onder meer van de gunstige timing van Pasen dit jaar en daar steeg de omzet met 12 procent.



Lagere bioscoopinkomsten

Bij de filmtak was een omzetkrimp met 16 procent te zien door lagere inkomsten uit bioscopen en de verkoop van dvd's. In het afgelopen kwartaal kwam van Disney onder meer de nieuwe Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales uit, maar die kon het succes van Captain America: Civil War van een jaar eerder niet evenaren.



De omzet bij de kabel- en televisietak, met onder meer sportzender ESPN, ging licht omlaag. Dat hing mede samen met lagere advertentie-inkomsten.